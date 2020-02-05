В порту японского города Иокогама поместили на двухнедельный карантин круизный лайнер Diamond Princess ("Бриллиантовая принцесса"), на борту которого находятся примерно 3700 человек.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

По данным местных органов здравоохранения, по меньшей мере у десяти человек обнаружили опасный коронавирус 2019-nCoV (девяти пассажиров и одного члена экипажа).

Однако количество зараженных может возрасти, поскольку тестирование еще продолжается.

Все 10 случаев заражения идентифицированы у людей возрастом старше 50 лет. Ни один из зараженных не находится в “серьезном состоянии”. Они пребывают в медучреждениях.

Пассажиры и экипаж на корабле будут находиться в карантине в течение 14 дней (пока не завершится инкубационный период).

Изначально судно поместили на карантин из-за того, что на нем находился зараженный вирусом 80-летний пассажир из Гонконга. Как сообщает американский телеканал CNN, мужчина 10 января находился в Китае, 17 января вылетел в Японию, 20 января сел на борт судна, а 25 января высадился в Гонконге. 30 января он обратился за медицинской помощью.

После этого на судне началась проверка, и вирус был обнаружен еще у 10 человек.

Среди инфицированных – три японца, три жителя Гонконга, два австралийца, один американец и один филиппинец.

Всего по данным компании-оператора лайнера, на борту Diamond Princess находились 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Около половины из них – граждане Японии. При этом на лайнере также присутствуют граждане еще 56 стран.

Тем временем в СМИ появилась информация, что на лайнере Diamond Princess находятся минимум 20 украинцев (членов экипажа). Такие данные распространило “Радио Свобода” со ссылкой на человека, который якобы находится на судне.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины пока не давали официального подтверждения, что на борту Diamond Princess могут находиться украинцы.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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