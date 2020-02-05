Об этом сообщает британское агентство ВВС.
По данным местных органов здравоохранения, по меньшей мере у десяти человек обнаружили опасный коронавирус 2019-nCoV (девяти пассажиров и одного члена экипажа).
Однако количество зараженных может возрасти, поскольку тестирование еще продолжается.
Все 10 случаев заражения идентифицированы у людей возрастом старше 50 лет. Ни один из зараженных не находится в “серьезном состоянии”. Они пребывают в медучреждениях.
Пассажиры и экипаж на корабле будут находиться в карантине в течение 14 дней (пока не завершится инкубационный период).
Изначально судно поместили на карантин из-за того, что на нем находился зараженный вирусом 80-летний пассажир из Гонконга. Как сообщает американский телеканал CNN, мужчина 10 января находился в Китае, 17 января вылетел в Японию, 20 января сел на борт судна, а 25 января высадился в Гонконге. 30 января он обратился за медицинской помощью.
После этого на судне началась проверка, и вирус был обнаружен еще у 10 человек.
Среди инфицированных – три японца, три жителя Гонконга, два австралийца, один американец и один филиппинец.
Всего по данным компании-оператора лайнера, на борту Diamond Princess находились 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Около половины из них – граждане Японии. При этом на лайнере также присутствуют граждане еще 56 стран.
Тем временем в СМИ появилась информация, что на лайнере Diamond Princess находятся минимум 20 украинцев (членов экипажа). Такие данные распространило “Радио Свобода” со ссылкой на человека, который якобы находится на судне.
В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины пока не давали официального подтверждения, что на борту Diamond Princess могут находиться украинцы.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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- По состоянию на утро 5 февраля число зараженных коронавирусом из Китая 2019-nCov возросло до 24 тысяч 503 человек. За сутки из-за осложнений заболевания умерли 65 человек.
- Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение международного уровня из-за распространения коронавируса из Китая.