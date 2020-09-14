В Японии избрали нового главу правящей Либерально-демократической партии. Им стал Есихидэ Суга.

Об этом сообщает Associated Press.

За него проголосовали 377 из 535 однопартийцев.

При этом бывший министр иностранных дел Фумио Кисида получил 89 голосов, а бывший министр обороны Сигэру Исиба – 68.

Когда кандидатуру утвердят в парламенте, Суга сменит на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Сам Есихидэ Суга подчеркнул, что его главными приоритетами являются борьба с COVID -19 и восстановление экономики после пандемии.

В правительстве Синдзо Абэ Есихидэ Суга занимал пост генерального секретаря.