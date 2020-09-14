Об этом сообщает Associated Press.
За него проголосовали 377 из 535 однопартийцев.
При этом бывший министр иностранных дел Фумио Кисида получил 89 голосов, а бывший министр обороны Сигэру Исиба – 68.
Когда кандидатуру утвердят в парламенте, Суга сменит на посту премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Сам Есихидэ Суга подчеркнул, что его главными приоритетами являются борьба с COVID -19 и восстановление экономики после пандемии.
В правительстве Синдзо Абэ Есихидэ Суга занимал пост генерального секретаря.
- Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ, который находился на этом посту с 2012 года, объявил о своей отставке по состоянию здоровья.