В Японии за оскорбления, которые довели до самоубийства профессиональную рестлершу и звезду реалити-шоу Хану Кимуру, мужчину оштрафовали на 9 тысяч иен ($80).

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

О смерти Кимуры стало известно 28 мая 2020 года. Перед смертью 22-летняя звезда написала серию сообщений в социальных сетях, подразумевая, что над ней издевались в Интернете.

Травля была связана со съемками в реалити-шоу Netflix “Дом с террасой”, который транслировали на японском канале Fuji Television. Кимура снималась в пятом сезоне реалити-шоу, в котором три девушки и три парня живут в одном доме. На съемках девушка вела себя эмоционально, из-за этого на нее и обрушился шквал критики и оскорблений.

По данным прокуратуры, оштрафованный мужчина разместил в своей учетной записи в социальной сети сообщения, в которых говорилось, что у нее “ужасный характер”, и спрашивал: “Когда ты умрешь?”.