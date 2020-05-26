Об этом сообщает The New York Times
Изначально планировалось одобрить препарат до конца мая, но исследования продолжат в июне. Перенос связан с тем, что проведенные клинические исследования пока не доказали достаточную эффективность препарата.
Официально сроки сертификации и дальнейших поставок препарата в больницы сдвинуты на неопределенное время.
Avigan будут и дальше предлагать медучреждениям для лечения больных коронавирусом. Препарат, как правило, дают пациентам с коронавирусом в легком состоянии и бессимптомным. Его используют в 16 клиниках в разных странах мира.
Стоит напомнить, что фавипиравир разработала японская корпорация Fujifilm Holdings. Его не продают на рынке. Также известно, что препарат применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.
- Ранее в Украину начали поставлять препарат с действующим веществом гидроксихлорохин, используемым для лечения пациентов с COVID-19. Так, 3 апреля МОЗ отправило в регионы 2250 упаковок препарата “Плаквенил”.
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