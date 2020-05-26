В Японии отложили одобрение препарата от гриппа фавипиравир (Avigan), который используют для лечения пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает The New York Times

Изначально планировалось одобрить препарат до конца мая, но исследования продолжат в июне. Перенос связан с тем, что проведенные клинические исследования пока не доказали достаточную эффективность препарата.

Официально сроки сертификации и дальнейших поставок препарата в больницы сдвинуты на неопределенное время.

Avigan будут и дальше предлагать медучреждениям для лечения больных коронавирусом. Препарат, как правило, дают пациентам с коронавирусом в легком состоянии и бессимптомным. Его используют в 16 клиниках в разных странах мира.

Стоит напомнить, что фавипиравир разработала японская корпорация Fujifilm Holdings. Его не продают на рынке. Также известно, что препарат применялся для борьбы с лихорадкой Эбола.