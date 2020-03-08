Об этом в Facebook сообщили его друзья.

“Пропал украинский спортсмен бегун, Алексей Борисенко, в Японии, после того, как 26-го февраля пошёл покорять Фудзияму. 28-го февраля с ним пропала связь. Сегодня 8 марта. Времени ждать нет. В связи с плохими погодными условиями, официально операцию по поиску не начинают. Пошел 10-ый день”, – написала пользователь Наталья Счастливая.

По ее словам, нужны местные альпинисты для организации похода по второму маршруту Готемба и готовых присоединиться к поиску.

Друзья украинца будут рады любой помощи и информации.

Известно, что украинец приехал в Японии 26 февраля для участия в марафоне, но забег отменили из-за коронавируса.

Предполагается, что Борисенко мог пойти на гору Фудзи в составе небольшой группы, хотя в это время года подъем запрещен.

Украинский консул знает о случившемся и держит ситуацию на контроле.

37-летний Алексей Борисенко – украинский спортсмен, бегун, марафонец, тренер по горнолыжному спорту. В 2019 году представлял Украину на чемпионате мира по триалу в Португалии и на мировом первенстве по горному бегу в Аргентине.