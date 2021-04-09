В Японии провели первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19

Женщина из Японии стала первым в мире пациентом с COVID-19, которому сделали трансплантацию легкого от живого донора.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Пациентка получила сегменты легких от сына и мужа после того, как ее органы вышли из строя из-за повреждения, вызванного коронавирусом.

Процедура в больнице Киотского университета заняла около 11 часов. По словам врачей, состояние доноров и пациента стабильное. Они надеются, что она полностью выздоровеет в течение нескольких месяцев.

Десятки трансплантаций легких для лечения коронавирусных инфекций были проведены в Китае, Европе и Соединенных Штатах с использованием легких умерших доноров, но в Японии время ожидания может составлять годы.

Когда стало ясно, что пациентке, у которой не было серьезных заболеваний, потребуется пересадка легких, чтобы выжить, ее сын и муж решили пожертвовать часть своих. Их предупредили о рисках для здоровья из-за снижения объема легких.

“Я думаю, что это лечение дает большие надежды в том смысле, что оно открывает новые возможности”, – отметил торакальный хирург, который отвечал за операцию, профессор Хироши Датэ.