Covid-19 Украина

обновлено 09.04.2021 в 14:01

Всего:

1823674 (+19676)

Болеют:

392189 (+19676)

Выздоровели:

1395104 (+11221)

Умерло:

36381 (+419)

15:02 Ранее неизданный альбом Принса дебютирует в июле
14:39 В Японии провели первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19
14:01 Отмечала день рождения: премьер-министра Норвегии оштрафовали за нарушение карантина
12:45 Продажи автомобилей в Китае выросли на 75 % по сравнению с прошлым годом
11:58 «Сатанинские кроссовки» отзовут, чтоб урегулировать спор с Nike
10:48 Резников озвучил условие, при котором Украина может поставлять воду в Крым
10:32 Компания Маска показала, как обезьяна с нейрочипом играет в игру: видео
09:48 Португалия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca людей моложе 60 лет
08:36 В Украине снова более 19 тысяч новых случаев COVID-19
07:59 Стало известно, когда Украина получит первую партию вакцины Pfizer
07:30 Сегодня в Украине преимущественно без осадков
02:00 Количество мигрантов, попавших на территорию США, за месяц увеличилось на 71%
01:46 Зеленский предложил отправлять политиков на передовую к бойцам на Донбассе
01:31 В Норвегии нашли тело мужчины, который умер 9 лет назад
01:14 Perseverance передал первые данные о погоде на Марсе
01:07 В работе Instagram снова произошел сбой
00:24 Sony показала тизер новых «Охотников за привидениями»

08 апреля

23:46 Как создавали «Улицу Сезам»: появился трейлер документального фильма
23:28 Хомчак рассказал, насколько серьезна ситуация на Донбассе и границе с РФ
23:03 В Белом доме обеспокоены количеством российских войск на границе с Украиной
22:59 Степанов: Три региона Украины выведут из «красной» зоны
22:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
22:26 США внесли в «черный список» семь китайских компаний
22:11 В Днепре успешно прооперировали пожилую онкобольную лягушку
21:59 Еврокомиссия одобрила проект решения о Совместном авиационном пространстве с Украиной
21:34 Порошенко требует в первую очередь сделать прививки бойцам в ООС и резервистам
21:19 Майк Пенс получит $2-3 млн гонорара за две книги мемуаров
21:16 Судью Чауса могли похитить с целью дискредитации экс-главы ГУР МО Бурбы: детали операции

В Японии провели первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19

Женщина из Японии стала первым в мире пациентом с COVID-19, которому сделали трансплантацию легкого от живого донора.

Пятница, 9 апреля 2021, 14:39

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

Пациентка получила сегменты легких от сына и мужа после того, как ее органы вышли из строя из-за повреждения, вызванного коронавирусом.

Процедура в больнице Киотского университета заняла около 11 часов. По словам врачей, состояние доноров и пациента стабильное. Они надеются, что она полностью выздоровеет в течение нескольких месяцев.

Десятки трансплантаций легких для лечения коронавирусных инфекций были проведены в Китае, Европе и Соединенных Штатах с использованием легких умерших доноров, но в Японии время ожидания может составлять годы.

Когда стало ясно, что пациентке, у которой не было серьезных заболеваний, потребуется пересадка легких, чтобы выжить, ее сын и муж решили пожертвовать часть своих. Их предупредили о рисках для здоровья из-за снижения объема легких.

“Я думаю, что это лечение дает большие надежды в том смысле, что оно открывает новые возможности”, – отметил торакальный хирург, который отвечал за операцию, профессор Хироши Датэ.

  • Ранее сообщалось, что в ближайшие 5 лет медицинские роботы научатся помогать медикам при кесаревом сечении. Благодаря этому операцию сможет провести младший медицинский персонал.
  • В больнице имени Альберта Лутули города Дурбан в Южно-Африканской Республике провели операцию на мозге у джазового музыканта Мусы Манзини. В ходе шестичасовой операции он находился в сознании и играл на гитаре.
Теги: Коронавирус, легені, операция, Япония

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook