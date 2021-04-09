В Японии провели первую в мире трансплантацию части легких пациенту с COVID-19

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.
Пациентка получила сегменты легких от сына и мужа после того, как ее органы вышли из строя из-за повреждения, вызванного коронавирусом.
Процедура в больнице Киотского университета заняла около 11 часов. По словам врачей, состояние доноров и пациента стабильное. Они надеются, что она полностью выздоровеет в течение нескольких месяцев.
Десятки трансплантаций легких для лечения коронавирусных инфекций были проведены в Китае, Европе и Соединенных Штатах с использованием легких умерших доноров, но в Японии время ожидания может составлять годы.
Когда стало ясно, что пациентке, у которой не было серьезных заболеваний, потребуется пересадка легких, чтобы выжить, ее сын и муж решили пожертвовать часть своих. Их предупредили о рисках для здоровья из-за снижения объема легких.
“Я думаю, что это лечение дает большие надежды в том смысле, что оно открывает новые возможности”, – отметил торакальный хирург, который отвечал за операцию, профессор Хироши Датэ.
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