Об этом сообщает BBC.
В университете Осаки Ясуюки Аоно провели исследование, цель которого – проследить, в какое время сезона зацветали сакуры на протяжении около тысячи лет. Оказалось, что цветение в марте 2021 года в городе Киото – новый исторический рекорд.
Ранее аналогичное явление было в 1409 году. Тогда пик цветения сакуры пришелся на 27 марта.
В стране наблюдают за цветением сакуры с 812 года. Ученые собирали данные из исторических документов: дневников и хроник аристократов, чиновников и монахов Японии.
По мнению исследователей, на сезон цветения сакуры повлияли изменения климата.
В 2021 году первые сакуры в Японии зацвели 11 марта в городе Хиросима. Это на 8 дней раньше, чем в 2004 году, когда был прошлый рекорд.
Японское метеорологическое агентство ежегодно сообщает прогнозы о первых цветах и пике сезона.
- 27 апреля прошлого года в парке “Киото”, который простирается параллельно улице Киото между станциями метрополитена Черниговская и Лесная в Киеве, зацвели сакуры.