Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Вода, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива после ядерной аварии в марте 2011 года, была подвергнута обработке с целью удаления значительного количества радиоактивных материалов. Однако тритий и некоторые другие вещества остались в обработанной воде, и ее запасы, скопившиеся примерно в 1.000 резервуарах, достигли около 1,2 млн тонн.
В пятницу совет специалистов министерства промышленности Японии обсуждал предложения о разбавлении радиоактивной воды и сброса ее в море, а также о ее выпаривании в атмосферу. Оба способа соответствуют различным требованиям, в том числе по экологии.
Члены совета заявили, что это вполне реализуемые варианты, так как они почти не оказывают влияния на окружающую среду и здоровье людей, и уже были подобные прецеденты.
Однако специалисты указали на то, что ущерб от негативных слухов в результате сброса радиоактивной воды в море может оказать существенное социальное влияние.
Члены совета планируют выработать окончательное предложение до подготовки отчета.
Стоит отметить, что в марте 2011 года после сильного землетрясения и цунами на АЭС “Фукусима-1” вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения. Авария на АЭС “Фукусима-1” стала крупнейшей в мире ядерной катастрофой после Чернобыльской аварии.
Официальное количество жертв составило 15 889 человек. Кроме того, 2,5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.
- В декабре 2016 года стало известно, что ориентировочная стоимость работ по ликвидации последствий катастрофы на атомной электростанции “Фукусима-1” составит около $190 млрд. Крупнейшая ядерная катастрофа была вызвана 9-бальным землетрясением у восточного побережья Японии, зафиксированным 11 марта 2011 года.