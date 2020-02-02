Совет специалистов при правительстве Японии согласился с планом сбрасывания радиоактивной воды, скопившейся на АЭС "Фукусима-1", в море или в атмосферу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Вода, которая использовалась для охлаждения расплавленного ядерного топлива после ядерной аварии в марте 2011 года, была подвергнута обработке с целью удаления значительного количества радиоактивных материалов. Однако тритий и некоторые другие вещества остались в обработанной воде, и ее запасы, скопившиеся примерно в 1.000 резервуарах, достигли около 1,2 млн тонн.

В пятницу совет специалистов министерства промышленности Японии обсуждал предложения о разбавлении радиоактивной воды и сброса ее в море, а также о ее выпаривании в атмосферу. Оба способа соответствуют различным требованиям, в том числе по экологии.

Члены совета заявили, что это вполне реализуемые варианты, так как они почти не оказывают влияния на окружающую среду и здоровье людей, и уже были подобные прецеденты.

Однако специалисты указали на то, что ущерб от негативных слухов в результате сброса радиоактивной воды в море может оказать существенное социальное влияние.

Члены совета планируют выработать окончательное предложение до подготовки отчета.

Стоит отметить, что в марте 2011 года после сильного землетрясения и цунами на АЭС “Фукусима-1” вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов АЭС были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения. Авария на АЭС “Фукусима-1” стала крупнейшей в мире ядерной катастрофой после Чернобыльской аварии.

Официальное количество жертв составило 15 889 человек. Кроме того, 2,5 тыс. человек числятся пропавшими без вести.