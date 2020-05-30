Об этом сообщает Japan Today.
Компания Yamaha отметила, что система дистанционного аплодисмента позволит пользователям нажимать кнопки в приложении, чтобы доставлять аплодисменты – или вздохи – через десятки динамиков, размещенных внутри площадки.
Организаторы мероприятия могут задавать различные типы приветствий и насмешек, а также изменять уровни интенсивности в зависимости от количества пользователей.
Кроме того, болельщики смогут удаленно исполнять песни, которые будут начинать определенные пользователи. Систему планируют использовать и после пандемии.
- Ранее Министерство охраны здоровья Украины утвердило рекомендации для проведения матчей украинской Премьер-лиги в условиях карантина.