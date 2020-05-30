В Японии создали специальное приложение для болельщиков, которое позволяет отправлять на стадионы виртуальные аплодисменты.

Об этом сообщает Japan Today.

Компания Yamaha отметила, что система дистанционного аплодисмента позволит пользователям нажимать кнопки в приложении, чтобы доставлять аплодисменты – или вздохи – через десятки динамиков, размещенных внутри площадки.

Организаторы мероприятия могут задавать различные типы приветствий и насмешек, а также изменять уровни интенсивности в зависимости от количества пользователей.

Кроме того, болельщики смогут удаленно исполнять песни, которые будут начинать определенные пользователи. Систему планируют использовать и после пандемии.