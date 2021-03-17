Об этом сообщает Reuters.

Это решение является большой символической победой в стране, где конституция по-прежнему определяет брак как основанный на “взаимном согласии обоих полов”.

Закон вступит в силу через некоторое время, но ЛГБТ-активисты приветствовали это решение и заявили, что оно может изменить их жизнь.

“Я действительно счастлив. Пока не было объявлено решение, мы не были до конца уверены, и я просто вне себя от радости”, – сказал 44-летний Гон Мацунака, директор группы активистов “Брак для всей Японии” и представитель Pride House Tokyo.

В то время как японские законы относительно либеральны по азиатским стандартам, социальные отношения делают ЛГБТ-сообщество в значительной степени невидимым.

Согласно действующим правилам, однополым парам не разрешается вступать в брак, они не могут наследовать имущество своего партнера – например, дом, который они, возможно, делили, – а также не имеют родительских прав в отношении детей своих партнеров.

Хотя сертификаты о партнерстве, выдаваемые отдельными муниципалитетами, помогают однополым парам вместе снимать жилье и навещать друг друга в больнице в критических случаях, они по-прежнему не дают им тех же полных законных прав, которыми обладают гетеросексуальные пары.