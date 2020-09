Публично возможности робота планируют показать в декабре.

Разработкой робота занимается фирма Gundam Factory Yocohama. Предварительно, сборку планируют закончиться до декабря. Изначально презентация планировалась на октябрь, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на более поздний срок.

