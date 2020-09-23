Публично возможности робота планируют показать в декабре.
Разработкой робота занимается фирма Gundam Factory Yocohama. Предварительно, сборку планируют закончиться до декабря. Изначально презентация планировалась на октябрь, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на более поздний срок.
Life-sized Gundam in Yokohama is now in testing mode.pic.twitter.com/51HVoraPb7
— Catsuka (@catsuka) September 21, 2020
Разработчики сообщили, что 18-метровый робот будет передвигаться при помощи дистанционного управления с использованием операционной системы Robot Operating System.
На сегодняшний день основная часть работ уже сделана. Остается доработать функциональные возможности гиганта.
Все желающие смогут посмотреть на робота в новом одноименном развлекательном центре Gundam Factory Yocohama в парке Ямасита (Йокогама, Япония).
Кроме робота, в парке можно будет посмотреть на ангар, где он будет жить, а также посетить лабораторию, в которой занимаются разработкой модели.
СПРАВКА. Робот Gundam создается по мотивам одной из самых продолжительных франшиз аниме, которая объединяет несколько десятков сериалов, фильмов, видеоигр, аниме-сериалов и японских комиксов.
“Вселенная” Gundam — это научно-фантастические миры, военная тематика, огромные боевые роботы, управляемые изнутри людьми (“мобильное оружие”), в честь первого из которых мир Gundam и получил свое название.
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