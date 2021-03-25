В Японии торжественно зажгли олимпийский огонь летних игр в Токио: фото, видео

Прямую трансляцию вел YouTube-канал Tokyo 2020.
На сайте игр сообщается, что эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа.
Первой эстафету олимпийского огня приняла японская футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая в составе женской сборной Японии по футболу выиграла чемпионат мира в 2011 году.
Церемонию открыло костюмированное представление, а также композиция в исполнении хора в поддержку восстановления Фукусимы от сильнейшего в истории Японии землетрясения 2011 года.
Напомним, Олимпийские игры 2020 пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса.
Японские СМИ ранее предрекли, что Олимпийские игры в Токио, которые состоятся этим летом, пройдут без иностранных зрителей на трибунах. Более того, церемонию открытия проведут без зрителей.
- Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что Токийские игры-2021 пройдут успешно, несмотря на резкий рост числа заболеваний коронавирусом в мире.
- Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 миллиардов иен, или 1,92 млрд долларов.
- 20 марта стало известно, что организаторы запретили иностранным зрителям посещать летние Олимпийские игры в Японии.