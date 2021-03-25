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В Японии торжественно зажгли олимпийский огонь летних игр в Токио: фото, видео

Сегодня в Фукусиме (Япония) на стадионе J-Village прошла торжественная церемония зажжения олимпийского огня летних игр в Токио.

Четверг, 25 марта 2021, 11:53

Прямую трансляцию вел YouTube-канал Tokyo 2020.

На сайте игр сообщается, что эстафета пройдет по всем 47 префектурам Японии и продлится 121 день, до открытия Олимпиады 23 июля. Церемония закрытия запланирована на 8 августа.

Первой эстафету олимпийского огня приняла японская футболистка Адзуса Ивасимидзу, которая в составе женской сборной Японии по футболу выиграла чемпионат мира в 2011 году.

Церемонию открыло костюмированное представление, а также композиция в исполнении хора в поддержку восстановления Фукусимы от сильнейшего в истории Японии землетрясения 2011 года.

Напомним, Олимпийские игры 2020 пройдут в 2021 году из-за пандемии коронавируса.

Японские СМИ ранее предрекли, что Олимпийские игры в Токио, которые состоятся этим летом, пройдут без иностранных зрителей на трибунах. Более того, церемонию открытия проведут без зрителей.

  • Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность в том, что Токийские игры-2021 пройдут успешно, несмотря на резкий рост числа заболеваний коронавирусом в мире.
  • Организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заявил, что для проведения перенесенных игр потребуются дополнительные 200 миллиардов иен, или 1,92 млрд долларов.
  • 20 марта стало известно, что организаторы запретили иностранным зрителям посещать летние Олимпийские игры в Японии.
Теги: олімпійський вогонь, Олімпійські ігри, Япония, Токио

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