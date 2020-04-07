Премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о введении чрезвычайного положения до 6 мая в связи с коронавирусом, но режим не предполагает жестких ограничений.

Об этом сообщает японское издание Mainichi.

В Японии до 6 мая объявили чрезвычайное положение. Режим распространяется на 6 префектур, включая столицу Токио. Меры предполагают инструктирование граждан относительно необходимости оставаться дома, но санкции за возможные нарушения не предусматриваются.

В частности, люди должны будут воздержаться от необязательных прогулок, визитов и путешествий без острой необходимости. Также будут закрыты школы, учреждения социального обеспечения, театры, музыкальные центры и спортивные стадионы, где наблюдаются большие скопления людей.

Сообщается, что меры частично ограничивают права и свободы граждан Японии, в то же время не блокируют страну, как это происходит в других стран.

“Инфекция распространяется быстро и по всей стране, угрожая серьезно повлиять на жизнь людей и экономику… Мы не планируем блокировать страну по той аналогии, как это происходит за рубежом. Остается работать общественный транспорт, который необходим для нашей экономики и общества”, – сказал Абэ.

Отмечается, что Япония впервые пошла на введение чрезвычайного положения.

В Японии общее количество инфекций превысило 3906, число смертельных случаев составляет 108.