Об этом сообщает Reuters.
Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като уточнил, что от коронавируса умерла 80-летняя женщина в префектуре Канагава, которая граничит с Токио.
В то же время, по данным издания SCMP, на данный момент не ясно, что конкретно вызвало смерть женщины.
“Связь между новым коронавирусом и смертью женщины до сих пор неясна. Но это первая смерть человека с положительным результатом”, – приводит издание слова министра здравоохранения.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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