В Японии зафиксировали первую смерть от коронавируса Covid-19, очаг которого находится на материковом Китае.

Об этом сообщает Reuters.

Министр здравоохранения Японии Катсунобу Като уточнил, что от коронавируса умерла 80-летняя женщина в префектуре Канагава, которая граничит с Токио.

В то же время, по данным издания SCMP, на данный момент не ясно, что конкретно вызвало смерть женщины.

“Связь между новым коронавирусом и смертью женщины до сих пор неясна. Но это первая смерть человека с положительным результатом”, – приводит издание слова министра здравоохранения.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

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