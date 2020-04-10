Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии может в 10 раз превышать данные официальной статистики.

Такое мнение выразил бывший министр охраны здоровья Японии и экс-губернатор Токио Еити Масудзоэ, которого цитирует агентство UPI.

“Бывший глава МОЗ Японии заявляет, что количество случаев заболевания коронавирусом в его стране может быть в десять раз больше, чем показывают официальные подсчеты”, – говорится в публикации.

Масудзоэ раскритиковал правительство премьер-министра Японии Синдзо Абэ, которое, по его мнению, игнорирует предупреждения и медлит с мерами по противодействию вирусу.

По словам Масудзоэ, он лично призывал правительство сделать ПЦР-тестирование на коронавирус более широкодоступным для граждан. В то же время японские власти не пошли на это.

Таким образом, по мнению бывшего главы МОЗ, фактическое количество случаев коронавируса в Японии может быть в 10 раз, или “еще на один ноль” выше официальной статистики.

Согласно данным университета Джона Хопкинса, в Японии подтверждено 5530 случаев COVID-19, из них 99 летальных.