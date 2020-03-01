Последнюю группу людей эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине у берегов Японии из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщает NHK со ссылкой на японского министра здравоохранения Кацунобу Като.

Сообщается, что сегодня, 1 марта, судно покинули около 130 членов экипажа. Среди них были граждане Индонезии.

Эвакуация членов экипажа, чьи анализы на коронавирус оказались отрицательными, началась в четверг, 26 февраля.

Людей поместят на двухнедельный карантин в государственное учреждение, расположенное в префектуре Сайтама. Их отпустят после повторных анализов, если их результаты будут отрицательными.

Теперь круизный лайнер продезинфицируют и отправят на техническое обслуживание на верфь. Все чиновники Минздрава, которые находились на борту судна, сдали тест на коронавирус. В результате анализы не выявили заболевание ни у одного из сотрудников ведомства.

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