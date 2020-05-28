Группа операторов тематических парков развлечений в Японии выпустила новые "антикоронавирусные" правила для посетителей и персонала.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Согласно измененным правилам безопасности, посетители должны носить защитные маски.

Также им рекомендовано воздерживаться от громких возгласов и криков на американских горках и других аттракционах (чтобы минимизировать риск распространения коронавируса).

Это, вероятно, является одним из самых сложных для выполнения правил, так как экстремальные аттракционы сложно представить без эмоциональных возгласов.

Правила также учитывают невозможность ношения масок некоторыми сотрудниками из-за характера их работы (например, аниматорами или артистами из домов привидений). В таком случае работники должны находиться на расстоянии как минимум 1 метра от посетителей.

Помимо этого, персонал должен разговаривать с гостями очень короткими фразами (даже при наличии маски на лице). Вместо длинных фраз сотрудникам рекомендовано доносить информацию с помощью жестикуляции.

Рекомендации исключают рукопожатия с сотрудниками парков развлечений, информирует агентство AFP.

Будет запрещена раздача игрушек или еды детям.

Персонал должен будет дезинфицировать очки виртуальной реальности после каждого использования.

“Эти рекомендации не сведут опасность инфицирования к нулю, но снизят риск заражения”, — подчеркивают операторы.

Свод правил был выпущен Ассоциациями тематических парков Восточной и Западной Японии. В их состав входят более 30 крупнейших операторов парков развлечений в стране, в том числе Oriental Land Company (оператор Tokyo Disneyland и DisneySea) и Universal Studios Japan.

Помимо нормативов из основного руководства, некоторые парки смогут соблюдать собственные правила.

Основные тематические парки в Японии были закрыты еще в феврале в рамках сдерживания вспышки коронавируса COVID-19. В данный момент некоторые из них уже возобновляют работу.

В то же время Tokyo Disneyland и Universal Japan пока не объявили даты открытия.

В понедельник, 25 мая, правительство Японии окончательно отменило введенное из-за коронавируса чрезвычайное положение. Режим ЧП был отменен в Токио и еще четырех префектурах.