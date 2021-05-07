Олексій Чирній, фігурант так званої "справи Сенцова", був звільнений з виправної колонії. Він повернувся до України після 7 років незаконного ув'язнення.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

“Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму”, — повідомила Денісова.

За словами омбудсмена, Чирній вже перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску “Мілове” Луганської області.

Нагадаємо, науковець, колишній викладач військової історії Сімферопольського інституту культури, кандидат історичних наук Олексій Чирній був затриманий в травні 2014 року в Криму разом з Геннадієм Афанасьєвим, Олександром Кольченком і кінорежисером Олегом Сенцовим. Російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій в Сімферополі.

За версією російського слідства, Сенцов створив в Криму терористичний співтовариство, яке було структурним підрозділом забороненого в РФ “Правого сектора”, з метою виходу півострова зі складу Росії.

На відміну від решти фігурантів справи, Олексій визнав свою провину на суді, хоча не погодився з кваліфікацією своїх дій як “терористичних”.

21 квітня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Чирнія до 7 років ув’язнення суворого режиму.

Чирнія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації — в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.