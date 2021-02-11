Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Такими данными располагает полиция Донецкой области.
Подозреваемых хотят привлечь к ответственности по четырем статьям Уголовного кодекса Украины.
“Полиция продолжает оперативные и следственные мероприятия по установлению всех лиц, причастных к функционированию подпольной тюрьмы, где гражданское население и военнопленных подвергают жестоким пыткам в нарушение всех международных договоров в области прав человека. В ближайшее время планируется объявление подозрения еще нескольким фигурантам”, – информируют правоохранители.
Проводится дальнейший сбор доказательной базы.
“Сейчас есть информация относительно более 70 участников незаконных вооруженных формирований, которые могут быть причастны к преступлениям в “Изоляции”, – говорится в сообщении.
Указано, что полицейские вышли на подозреваемых благодаря показаниям бывших заключенных – людей, которым удалось выжить и вернуться на подконтрольную Украины территорию. Часть из них были освобождены при обмене пленными, других выкупили родные за большие деньги. Сейчас установлено более 40 потерпевших. Из них – до 10 женщин.
- Ранее сообщалось, что на Донбассе получил ранения украинский военный. Он попал под обстрел у Новомихайловки.