В результате ракетного удара по военной базе в Йемене, погибло 7 военных.

Об этом сказано в материале информационного агентства Reuters.

Во вторник в Йемене боевики выпустили ракеты по военной базе правительства Саудовской Аравии в провинции Мариб. В результате атаки погибли семь человек.

Ракетная атака произошла после истечения срока действия месячного соглашения о прекращении огня.

Отметим, коалиция во главе с Саудовской Аравией борется против боевиков, ориентированных на Иран. Временное прекращение огня было объявлено из-за эпидемии коронавируса.

Йемен был разделен между, поддерживаемым Саудовской Аравией, правительством на юге и движением Хути, базирующимся на севере, после того как боевики в конце 2014 года группа вытеснила правительство из столицы — Саны.