Магазин "Эпицентр", который продолжал работать в течение всего карантина выполнял "социальную миссию".

Об этом сказал заместитель генерального директора компании Владимир Гончаров в интервью информационному агентству “Украинские новости“.

“В нашей работе не произошло никаких изменений. “Эпицентр” работал и работает исключительно в рамках действующего законодательства… С начала введения карантина сеть хозяйственных магазинов “Эпицентр” выполняет социальную миссию и обеспечивает население товарами первой необходимости”, – сказал Гончаров.

Гончаров добавил, что в “Эпицентре” считали, что работать должны все магазины с бытовыми товарами, если они соблюдают меры санитарно-гигиенического контроля.

Он отметил, что в свободной продаже представлены только товары первой необходимости: медицинские изделия, средства индивидуальной защиты и дезинфекции, средства гигиены, медицинские и обеззараживания воздуха и другое.