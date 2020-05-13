Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии и фирмы Merko Ehitus и GRK Infra 12 мая подписали договор о первом этапе строительства границы с Россией, то есть на юго-востоке страны.

Об этом сообщает местное издание ERR.

По предварительной оценке, на строительство границы Эстонии потребуется около 20 миллионов евро. Это стоимость строительства пограничного отрезка длиной 23,5 км. Само строительство продлится около трех лет.

Строительство границы с Россией будет проходить в несколько этапов. На первом будет создана инфраструктура на отрезке эстонско-российской границы от точки соединения границ Латвии, России и Эстонии.

“Это как раз тот участок, через который больше всего ведутся контрабандистские дела. Там и больше всего нелегально пересекают границу”, – сказал министр внутренних дел Март Хельме.

Чтобы частично сократить финансирование проекта, власти Эстонии отказались от полосы из песка и ограждений для животных, также было решено сузить дорогу для патрулей.

Технику для наблюдения за границей и ИТ-решения закупят после того, как будет готова инфраструктура.

Стоит отметить, что общая протяженность сухопутной границы Эстонии с Россией составляет около 135 километров. В ближайшие месяцы Эстония объявит тендер на строительство следующего этапа.