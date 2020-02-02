Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю.

Об этом сообщает местное издание ERR.

На мероприятии по случаю Тартуского мирного договора в эстонском городе Тарту он напомнил о том, что этот документ действителен из-за принципа правовой преемственности.

“Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это”, – заявил он.

Справка. Тартуский мирный договор между РСФСР и Эстонией – договор, заключенный между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года.

По договору РСФСР безоговорочно признала независимость и самостоятельность эстонского государства, отказывалась от всех прав, в том числе и имущественных, ранее принадлежавших Российской империи.

Эстония обязалась не предъявлять России никаких притязаний, вытекающих из факта своего прежнего пребывания в составе России.

Так как Эстония вошла в состав СССР в 1940 году, Юрьевский мирный договор 1920 года утратил силу по мнению правительства РФ, Эстонское правительство считает договор действующим.