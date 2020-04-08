Об этом рассказывают #Буквы.
Черно-белый немой фильм “Земля” – последний и самый известный фильм из трилогии Александра Довженко – “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”.
В то время руководство страны ждало от Довженко фильм, который бы пропагандировал необходимость и успешность коллективизации.
По сценарию селяне отбирают землю у кулаков и принимаются ее обрабатывать. Для этого селу даже выделили трактор, который доверили главному герою Василию. В финале он погибает от пуль бывших собственников земли.
В фильме показаны кадры украинской природы, сельских пейзажей, садов с яблонями, крупные кадры актеров.
Перед премьерой, фильм просмотрели 32 комиссии. Дали разрешение на показ в кинотеатрах, но потом таки запретили “за натурализм”.
После началась травля режиссера в прессе. Картину раскритиковал Максим Горький и Демьян Бедный, российский поэт украинского происхождения.
В Советском Союзе табу с фильма сняли в 1958 году, и только после того как на Международной выставке в Брюсселе “Землю” признали одним из лучших фильмов всех времен и народов.
Стоит отметить, что “Земля” вошла в ТОП-5 фильмов мирового кинематографа по версии ЮНЕСКО.