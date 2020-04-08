8 апреля 1930 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм Александра Довженко "Земля", который через 9 дней оказался под запретом.

Об этом рассказывают #Буквы.

Черно-белый немой фильм “Земля” – последний и самый известный фильм из трилогии Александра Довженко – “Звенигора”, “Арсенал”, “Земля”.

В то время руководство страны ждало от Довженко фильм, который бы пропагандировал необходимость и успешность коллективизации.

По сценарию селяне отбирают землю у кулаков и принимаются ее обрабатывать. Для этого селу даже выделили трактор, который доверили главному герою Василию. В финале он погибает от пуль бывших собственников земли.

В фильме показаны кадры украинской природы, сельских пейзажей, садов с яблонями, крупные кадры актеров.

Перед премьерой, фильм просмотрели 32 комиссии. Дали разрешение на показ в кинотеатрах, но потом таки запретили “за натурализм”.

После началась травля режиссера в прессе. Картину раскритиковал Максим Горький и Демьян Бедный, российский поэт украинского происхождения.

В Советском Союзе табу с фильма сняли в 1958 году, и только после того как на Международной выставке в Брюсселе “Землю” признали одним из лучших фильмов всех времен и народов.

Стоит отметить, что “Земля” вошла в ТОП-5 фильмов мирового кинематографа по версии ЮНЕСКО.