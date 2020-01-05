5 января в Стамбуле в патриаршем храме Святого Георгия состоялось подписание Томоса об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом рассказывают #Буквы.

Перед подписанием на украинском языке прочитали молитву – все присутствующие имели возможность прослушать тропарь в исполнении делегации, епископата и духовенства из Украины.

Потом молитву прочитал Варфоломей, а после подписал Томос.

На следующий день состоялась передача сувоя главе ПЦУ, митрополиту Киевскому и всей Украины Епифанию.

7 января 2019 года Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ) установили в Софии Киевской.

9 января члены Синода Вселенского патриархата подписали в Стамбуле Томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

10 января Томос об автокефалии Православной церкви Украины уже привезли обратно в нашу страну из Стамбула.

14 января 2019 года Вселенский патриархат обнародовал официальный текст Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Почетному патриарху Православной церкви Украины (ПЦУ), постоянному члену Священного Синода ПЦУ Филарету Синод оставил руководство Киевской епархией.

В марте Филарет заявил, что текущий устав, написанный Константинополем, его не удовлетворяет. Он выступил за принятие нового устава Украинской православной церкви.