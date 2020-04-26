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Чернобыльская трагедия стала одной из самых серьезных нынешнего времени.

26 апреля 1986 года в 01:23 на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный взрыв, который разрушил часть реакторного блока и машинного зала. Возник пожар, который перекинулся на крышу 3-го энергоблока. Почти сразу на место аварии прибыли пожарные. Огонь тушили до пяти утра. Пожар в середине самого четвертого блока удалось ликвидировать только 10 мая, когда сгорел почти весь графит.

Фото из открытых источников

В отличие от бомбардировок японских Хиросимы и Нагасаки, взрыв на ЧАЭС имел основной поражающий фактор – радиацию. В течение только первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек.

После взрыва и пожара радиоактивное облако накрыло территории современной Украины, Беларуси и России, а также многих европейских стран – Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии.

Согласно Международной шкале ядерных событий (INES), эта авария относитя к седьмому уровню опасности – самому высокому.

Стоит отметить, что Москва и руководство УССР изначально всячески умалчивали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Только 28 апреля в СССР было обнародовано первое официальное сообщение.

Среди причин аварии называют следующие:

реактор был неправильно спроектирован и опасен;

персонал не был проинформирован об опасностях;

персонал допустил ряд ошибок и неумышленно нарушил существующие инструкции, частично из-за отсутствия информации об опасностях реактора;

отключение защиты или не повлияло на развитие аварии, или не противоречило нормативным документам.

После аварии из 10-километровой зоны принудительно вывезли все население. Позже зону расширили до 30 километров.

Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пунктов, в которых на конец 1980-х годов прошлого столетия проживало более 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования было выведено более 5 млн га земель.

Загрязнению подверглось более 200 000 кв. км, примерно 70 % – на территории Украины, Беларуси и РФ. Радиоактивные вещества распространялись в виде аэрозолей, которые постепенно оседали на землю.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным саркофагом. По оценкам специалистов, в нем осталось около 95% топлива реактора.

15 декабря 2000 года работу Чернобыльской АЭС приостановили, а сам объект “Укрытие”, возведенный в 1986 году, уже разрушался.

Строительство нового безопасного конфайнмента над старым объектом “Укрытие” началось в 2012 году. Из-за больших размеров его пришлось строить двумя частями, которые были подняты и успешно соединены в 2015 году. Внутри арки НБК установлен кран для демонтажа существующего старого “Саркофага” и остатков четвертого энергоблока.