Об этом сообщили на официальном сайте компании.
В Johnson&Johnson пояснили, что сейчас анализируют состояние заболевшего добровольца. Этого требуют протоколы. Испытание восстановят только после того, как будет понятно, что с состоянием волонтера.
Пока что неизвестно – заболевший волонтер получал реальную вакцину или плацебо.
У компании был третий, финальный, этап тестирования вакцины. Всего в тестировании участвовали около 60 тысяч волонтеров с разных стран мира.
Планировалось, что вакцина Johnson & Johnson будет готова к началу 2021 года.
- Ранее в США стартовала третья фаза испытаний еще одной вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson. В испытаниях участвуют 60 тысяч волонтеров в 215 американских клиниках и за рубежом.
- В Лондоне проведут первое в мире тестирование вакцины от коронавируса COVID-19 на пациентах, которых специально инфицируют.