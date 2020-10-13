В американской компании Johnson & Johnson приняли решение прекратить испытание вакцины от коронавируса из-за заболевания одного из добровольцев "необъяснимой болезнью".

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

В Johnson&Johnson пояснили, что сейчас анализируют состояние заболевшего добровольца. Этого требуют протоколы. Испытание восстановят только после того, как будет понятно, что с состоянием волонтера.

Пока что неизвестно – заболевший волонтер получал реальную вакцину или плацебо.

У компании был третий, финальный, этап тестирования вакцины. Всего в тестировании участвовали около 60 тысяч волонтеров с разных стран мира.

Планировалось, что вакцина Johnson & Johnson будет готова к началу 2021 года.