В Иордании за попытку осуществления государственного переворота арестовали члена королевской семьи Шерифа Хасана бен Заида и бывшего советника короля Абдаллы II, экс-министра финансов Бассама Авадаллу. Из соображений безопасности задержали еще несколько человек.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Задержание произошло в городе Амман, столице Иордании. Правоохранители раскрыли “заговор с целью отстранения от власти Абдаллы II”.

Заид – дальний родственник короля Абдаллы II. Его братом был Али бин Заид, офицер разведки, убитый вместе с семью оперативниками ЦРУ в 2010 году в результате взрыва террористом-смертником в Хосте, Афганистан.

Бывшего наследного принца Хамзу бен Хусейна и нескольких высокопоставленных офицеров отправили под домашний арест.

Но, спустя несколько часов, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал-майор Юсеф Хунейти сообщил, что на самом деле это не так. По его словам, принц не находится ни под домашним арестом, ни под стражей. Он отметил, что продолжается расследование относительно попытки осуществления государственного переворота. О результатах объявят позже “с полной прозрачностью и ясностью”.

Госдепартамент США заявил по этому поводу, что король Абдалла является “ключевым партнером” США.

“Мы внимательно следим за сообщениями и поддерживаем контакты с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла является ключевым партнером Соединенных Штатов, и он пользуется нашей полной поддержкой”, – сообщил пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

Король Абдалла правит страной после смерти своего отца, короля Хусейна, в 1999 году.