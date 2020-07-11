В Южно-Африканской Республике (ЮАР) неизвестные попытались захватить заложников в церкви. В результате пять человек погибли, а десятки задержаны.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Инцидент произошел недалеко от города Йоханнесбурга.

Захват заложников произошел на территории храма, принадлежащего Международной пятидесятнической церкви святости.

Полиция и военные, прибывшие на место инцидента, обнаружили четырех убитых и сожженных людей в одном автомобиле, и еще одного охранника во втором. Кроме того, шесть человек получили ранения.

Правоохранителям удалось освободить мужчин, женщин и детей, которые были взяты в заложники в церкви (их точное количество не указано).

Как сообщает агентство Reuters, полиция арестовала не менее 40 человек и изъяла 40 единиц огнестрельного оружия, в том числе винтовки, ружья и пистолеты.

Среди арестованных были сотрудники полиции, сил обороны и исправительных учреждений.

По данным местных СМИ, одним из возможных мотивов нападения является борьба за власть в церкви между противоборствующими группировками.

Указанная церковь является одной из самых крупных (насчитывает около 3 млн членов) и, как сообщается, самой богатой в ЮАР.