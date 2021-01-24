Об этом проинформировали в Министерстве иностранных дел Украины со ссылкой на отчет ЮНЕСКО.

Речь идет о решении “Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)”. В нем представители организации констатировали ухудшение ситуации в оккупированном Крыму.

“Согласно выводам, содержащимся в докладе, данные, собранные Украиной и международными организациями, свидетельствуют о дальнейшем ухудшении ситуации с правами человека в оккупированной Автономной Республике Крым и городе Севастополе”, – подчеркнули в МИД.

Согласно докладу, наиболее уязвимыми группами, страдающими от нарушений прав человека, являются крымские татары и украинцы. Они подвергаются значительному давлению со стороны оккупационных властей.

В выводах отмечается, что действия оккупантов существенно угрожают свободе взглядов, совести и религии, праву на мирные собрания и объединения, свободе СМИ и доступу к информации, языковым и культурным правам.

В документе говорится и о нанесении ущерба культурным ценностям, принадлежащим Украине, которые находятся на оккупированной территории. Отдельно отмечается снижение уровня охраны природного наследия в Крыму из-за незаконных решений об изменении статуса природных заповедников.

Как подчеркнула первая замминистра Эмине Джапарова, “одобрение этого решения в очередной раз подтверждает прочную позицию международного сообщества в поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и является важным инструментом противодействия агрессивной политике России”, а также является “элементом консолидации международных усилий по деоккупации Крыма”.

СПРАВКА. ЮНЕСКО — международная организация, специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

По состоянию на январь 2021 года ЮНЕСКО осуществила ряд миссий в Украину для мониторинга ситуации во временно оккупированном Крыму в сферах науки и информации, а также начала мониторинг в сфере образования. Следующим шагом должен стать мониторинг в сфере культуры и культурного наследия.