В ЮНЕСКО считают, что с началом нового учебного года в школу вернется только треть учащихся мира.

Об этом сообщается на сайте ЮНЕСКО.

“В этом году 900 млн учащихся (из 1,5 млрд в мире) начальных и средних школ по всему миру должны были вернуться в школу в период с августа по октябрь. Однако, согласно данным ЮНЕСКО, только половина из них – 433 миллиона в 155 странах – вернутся в школы на данном этапе. С учетом того, что 128 миллионов учащихся находятся в середине учебного года, в течение этого периода в общей сложности 561 миллион учащихся, или каждый третий, будут посещать занятия”, – говорится в сообщении.

Ожидается, что более половины из 900 миллионов учащихся продолжат обучение на дистанционном режиме или будут сочетать его с занятиями в классе.