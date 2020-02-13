Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Считается, что черепаха – Stupendemys geographicus – жили в этом регионе 13–7 миллионов лет назад.

Окаменелости были найдены в пустыне Татакоа в Колумбии и регионе Урумако в Венесуэле.

Первые окаменелости Stupendemys были обнаружены в 1970-х годах, но о 4-метровом животном осталось много загадок. Ученые не могли предположить размеры и вес водно-болотной черепахи, которая жила в северной части Южной Америки до образования рек Амазонки и Ориноко.

У самца были рога. Глубокие шрамы, найденные в окаменелостях, указывают на то, что рога, вероятно, использовались как копья для борьбы с соперниками.

Исследователи говорят, что нашли раковину длиной 3 метра и кость нижней челюсти, которая дала им больше подсказок о рационе черепахи.

Предполагается, что гигантская черепаха жила на дне озер и рек рядом с гигантским крокодилом, питаясь разнообразными мелкими животными, растительностью, фруктами и семенами.

Большой размер Stupendemys имел решающее значение для защиты от других крупных хищников. Одна из окаменелостей Stupendemys была найдена с гигантским зубом крокодила в нем.