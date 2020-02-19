В Южной Корее подтвердили 20 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 из Китая, в результате чего количество инфицированных возросло до 51.

Об этом сообщает Yonhap News.

На месте допускают, что число зараженных может вырасти, поскольку инфицированные посещали церковные собрания и коммуницировали со многими людьми.

Медики считают, что переносчиком вируса была 61-летняя жительница города Тэгу. Было установлено, что она точно заразила 15 человек. Еще со 166 она общалась в разное время. У нее подтвердили заражение еще 10 февраля. Она была на тех же церковных собраниях, что и некоторые другие пациенты, а также прямо контактировала с пациентом, который попал в больницу до нее.

Также женщина была в Сеуле. После этого там коронавирус диагностировали у 11-летней девочки, отец которой также был заражен. Еще один случай зафиксировали у 77-летнего мужчины.

До этого Южная Корея приняла меры по предотвращению распространения коронавируса. В частности, было объявлено о временном запрете на заходы иностранных круизных судов в морские порты.

Местные органы здравоохранения планируют провести тесты на COVID-19 для тех, кто посещал церковные собрания вместе с пациентом, в качестве меры предосторожности.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.

По состоянию на 16 февраля в мире зарегистрировано не менее 69 260 случаев нового коронавируса, а количество смертей превысило 1660 случаев. В воскресенье, 17 февраля, жертвами коронавируса на материковом Китае стали 105 человек.