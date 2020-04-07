Об этом сообщает Yonhap.

Электронный браслеты позволят узнать, в первую очередь, покидал ли тот или иной гражданин свой дом в условиях принудительной изоляции.

В сообщении сказано, что большинство граждан в стране придерживаются правил карантина, но есть те, кто их нарушают и должны за это отвечать согласно законодательству.

На данный момент передвижения в стране отслеживают с помощью специального приложения. Но некоторые граждане сознательно оставляют мобильные устройства дома, и нарушают правила самоизоляции. Или же могут отключать функцию геолокации.

С 5 апреля в стране усилили ответственность для тех, кто нарушает правила самоизоляции. Им грозит 8 тысяч 172 доллара штрафа или год тюрьмы.

В Украине зафиксировано 1462 случая коронавируса COVID-19. Случаи заражения были подтверждены во всех регионах Украины, кроме Николаевской области.