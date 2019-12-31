Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.
Ударить в колокол выпала честь нескольким знаменитостям, среди них и бейсбольный питчер Рю Хён Чжин. Колокольный звон означает приход нового года. Услышать его пришли несколько десятков тысяч корейцев.
Фото: Yonhap
После совершения церемонии на сцене перед колокольней состоялся концерт.
А в полночь в городах вспыхнул праздничный салют и фейерверки.
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. 여러분 새해 복 많이 받으세요. Happy new year. Hello 2020. 모두 사랑합니다. #happynewyear #새해복많이받으세요 #hello2020
В Сеуле работа общественного транспорта, включая метро, продлена на один час до 2 часов ночи.
- В столице Северной Кореи (КНДР) Пхеньяне новый 2020 год встретили салютами и фейерверками, а также праздничным концертом.