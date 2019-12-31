Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

Ударить в колокол выпала честь нескольким знаменитостям, среди них и бейсбольный питчер Рю Хён Чжин. Колокольный звон означает приход нового года. Услышать его пришли несколько десятков тысяч корейцев.

Фото: Yonhap

После совершения церемонии на сцене перед колокольней состоялся концерт.

А в полночь в городах вспыхнул праздничный салют и фейерверки.

Yonhap

 

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2020년 1월 1일

Допис, поширений Gaeko of Dynamicduo (@gaekogeem)

 

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#해피뉴이어 #happynewyear 2020년은 모두 행복하세여

Допис, поширений Tonyhong1004 (@tonyhong1004)

 

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. 여러분 새해 복 많이 받으세요. Happy new year. Hello 2020. 모두 사랑합니다. #happynewyear #새해복많이받으세요 #hello2020

Допис, поширений 최은호 (@hoyagun)

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🎉HAPPY NEW YEAR 🎉

Допис, поширений 뉴 ☺︎ (@meltingblu_e)

В Сеуле работа общественного транспорта, включая метро, продлена на один час до 2 часов ночи.

 