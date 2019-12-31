В городе Сеуле состоялась традиционная общенациональная церемония встречи Нового года - на колокольне Бозингак в Чонно, в центре Сеула - 33 раза ударили в колокол.

Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

Ударить в колокол выпала честь нескольким знаменитостям, среди них и бейсбольный питчер Рю Хён Чжин. Колокольный звон означает приход нового года. Услышать его пришли несколько десятков тысяч корейцев.

Фото: Yonhap

После совершения церемонии на сцене перед колокольней состоялся концерт.

А в полночь в городах вспыхнул праздничный салют и фейерверки.

Переглянути цей допис в Instagram 2020년 1월 1일 Допис, поширений Gaeko of Dynamicduo (@gaekogeem) 31 Гру 2019 р. о 7:43 PST

Переглянути цей допис в Instagram #해피뉴이어 #happynewyear 2020년은 모두 행복하세여 Допис, поширений Tonyhong1004 (@tonyhong1004) 31 Гру 2019 р. о 7:34 PST

В Сеуле работа общественного транспорта, включая метро, продлена на один час до 2 часов ночи.