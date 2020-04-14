Ученые Южной Кореи изучают возможность использования плазмы крови тех, кто уже вылечились от коронавируса, чтобы в 2021 году начать выпуск соответствующего препарата.

Об этом сообщает Yonhap.

На данный момент в стране проводят клинические исследования препарата.

На первом этапе медики берут много образцов крови заразившихся. До конца 2020 года планируется исследовать, в каких случаях препараты с плазмой крови будут эффективными.

Спустя два-три месяца изучения формулу начнут применять на практике.

Если лабораторные исследования будут успешными, то препарат для борьбы с коронавирусом выпустят уже в следующем году, а вакцину, на основе этого препарата – в конце 2021 или начале 2022 года.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано более 10 500 случаев заражения вирусом с момента вспышки в конце января.