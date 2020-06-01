В Южной Корее для поддержания соблюдения правил карантина, публичные места оснащены роботами, которые напоминают о правилах социального дистанцирования, измеряют температуру и раздают дезинфицирующие средства.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Робот с автоматическим управлением, оснащенный камерами, светодиодным экраном, встречает посетителей на входе в штаб-квартиру крупнейшего оператора сети.

Он проверяет температуру посетителям, распределяет дезинфицирующее средство для рук и дезинфицирует пол.

Правила после ослабления карантина в Южной Корее называют “дистанцированием в повседневной жизни”.

Кроме того, робот напоминает о том, чтобы люди соблюдали дистанцию, когда фиксирует нарушения.

Отметим, за время эпидемии в Южной Корее насчитывается более 11 000 случаев заражения коронавирусом, из которых 269 смертельные случаи.