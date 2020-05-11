В Южной Корее сообщили о вспышке коронавируса среди посетителей ночных клубов. Власть устанавливает, с кем контактировали люди, и проводит тестирование.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

В понедельник в Южной Корее зафиксирована новая вспышка COVID-19, которая связана с возобновлением работы ночных клубов в Сеуле.

Официальные лица сообщили о 35 новых случаях COVID-19 по всей стране, что является самым высоким показателем за месяц. Власти проверили 2450 человек, посещавших клуб. Также установлено 3 тысячи контактов, которые планируют проверить на наличие COVID-19.

Скачок заболеваемости произошел после того, как правительство Южной Кореи ослабило некоторые ограничения социального дистанцирования и открыло школы и предприятия.