В Южной Корее зарегистрировали более 100 случаев повторного заражения COVID-19

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В понедельник, власти Южной Корее сообщили о 25 новых случаях коронавируса и о 116 случаях повторного заражения коронавирусом.

Сообщается, что чиновники устанавливают причину выявленных рецидивов. Но Чон Ын Кён, директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), сказал, что речи идет не о повторном заражении, а о том, что вирус, возможно, был реактивирован.

Ранее сообщалось, что коронавирус был повторно обнаружен у 51 человека.

Отметим, что в Южной Корее продолжают действовать правила социального дистанцирования.

Однако, в понедельник премьер-министр страны Чунг Сыкюн сказал, что правительство скоро будет ослаблять правила, которые призывают людей оставаться дома, избегать общественных собраний и не выходить на улицу без существенных причин.