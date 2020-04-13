Covid-19 Украина

обновлено 13.04.2020 в 13:02

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В Южной Корее зарегистрировали более 100 случаев повторного заражения COVID-19

В Южной Корее зарегистрировали 116 случаев повторного заражения коронавирусом.

Понедельник, 13 апреля 2020, 12:45

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

В понедельник, власти Южной Корее сообщили о 25 новых случаях коронавируса и о 116 случаях повторного заражения коронавирусом.

Сообщается, что чиновники устанавливают причину выявленных рецидивов. Но Чон Ын Кён, директор Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний (KCDC), сказал, что речи идет не о повторном заражении, а о том, что вирус, возможно, был реактивирован.
Ранее сообщалось, что коронавирус был повторно обнаружен у 51 человека.

Отметим, что в Южной Корее продолжают действовать правила социального дистанцирования.

Однако, в понедельник премьер-министр страны Чунг Сыкюн сказал, что правительство скоро будет ослаблять правила, которые призывают людей оставаться дома, избегать общественных собраний и не выходить на улицу без существенных причин.

Теги: Коронавирус, Южная Корея

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