В Кабинете Министров еще не приняли решение о том, начнется ли 1 сентября новый учебный год.

Об этом в интервью “РБК-Украина” рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она пояснила, что пока сложно спрогнозировать – что будет с эпидемиологической ситуацией вокруг коронавируса в августе/сентябре, потому непонятно, когда начнется учебный год.

При этом, в МОН продолжают усовершенствовать дистанционную форму обучения, чтобы, если будет такая необходимость, использовать ее в дальнейшем.

“Внутри Кабмина нет такого решения (начнется ли учебный год 1 сентября, – ред.). Пока что адаптивный карантин продлен до 31 июля. Как будет развиваться эпидемическая ситуация, трудно судить. Бесспорно, я за то, чтобы дети вернулись в школу. Но чтобы условия обучения в школе были безопасными. Поэтому сейчас мы готовимся к проведению ВНО и вступительной кампании. Наша основная задача – это сохранение здоровья участников образовательного процесса”, – пояснила Мандзий.

Она подчеркнула, что суть школы в том, чтобы сохранить “живое общение”, а дистанционная форма этого не заменит.

В МОН, совместно с МОЗ, до конца июня подготовят дополнительные протоколы, которые будут определять меры безопасности в учреждениях образования к возвращению детей с 1 сентября.

“Я уверена, что новый учебный год для учащихся школ начнется с 1 сентября. Для студентов первого курса с 17 сентября. Мы предусмотрели корректирующее обучение в следующем году, чтобы каждый учитель понял, как освоили материал его ученики”, – сделала акцент Мандзий.