Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство намерено вдвое сократить количество интернатов в стране за ближайшие 4 года.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

“На содержание интернатов государство ежегодно выделяет около 12 млрд грн, на ребенка в среднем получается около 10 тыс грн/месяц. Из этих 10 тыс грн непосредственно на ребенка тратится только 15%, остальные 85% — это зарплата персонала и коммунальные расходы интернатов. Так не будет! В течение 4 лет нужно вдвое уменьшить количество интернатов в Украине количество детей в них”, — написал Гончарук.

По его словам, это — “реалистичный план”. Уже в этом году правительство рассчитывает, что 10% детей смогут покинуть интернаты.

“Задача местной власти на 2020 год — реализовать правительственную стратегию в этой сфере, и сделать так, чтобы первые 10% детей покинули интернаты и нашли семьи. Цель нашего Правительства — усилить обеспечение жильем детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. … Детские дома семейного типа — пример, как должно реализоваться реформа в данной сфере”, — объяснил премьер-министр.