Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Кабинете Министров Украины может появиться должность вице-премьер-министра по обороне.

Об этом он заявил в интервью агентству “Интерфакс-Украина”.

По его словам, в парламенте хотят усилить интеграционную функцию в сфере обороны.

“Мы хотели бы усилить интеграционную функцию в сфере обороны. У нас есть министр обороны. Но есть еще оборонный комплекс “Укроборонпром”, есть частный оборонный сектор и т.д. У нас есть Совет национальной безопасности и обороны, который эту интеграционную функцию должен брать на себя, но на уровне Кабмина было бы хорошо взять вице-премьера по обороне”, – сказал Арахамия.

“Если найдется хороший человек, который выполнит эту интегральную функцию, это было бы, на мой взгляд, усилением (правительства – ред.)”, – добавил нардеп.

Он также рассказал, что после ближайшей ротации в составе Кабмина появятся четыре-пять новых лиц. При этом, по словам Арахамии, маловероятно, что в Кабмине появится должность первого вице-премьер-министра.

Напомним, что корреспондент BuzzFeedNews Кристофер Миллер зафиксировал встречу Премье-министра Алексея Гончарука с главой Офиса Президента Андреем Ермаком в ресторане в Киеве.