В Кабинете Министров Украины планируют привлечь к обучению цифровой грамотности минимум 6 млн украинцев в течение трех лет.

Об этом заявил сегодня в ходе презентации онлайн-проекта “Дия. Цифровое образование” премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Старт онлайн-платформы запланирован на 21 января 2020 года.

“Наше Правительство с самого начала поставило перед собой очень амбициозную цель – как минимум 6 млн украинцев значительно продвинуть в направлении цифровой грамотности… Дело цифровой грамотности населения – одна из стратегически важных задач, которая стоит сегодня перед нашим обществом. Это один из признаков конкурентоспособности нашего общества, нашей страны в глобальном контексте”, – отметил Гончарук.

Как проинформировал вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, с этой целью будет запущена не только онлайн-платформа для обучения, но и образовательные хабы по всей стране. Предполагается, что возраст 70 % украинцев, которые пройдут курс цифрового обучения, составит от 30 до 60+ лет.

“Мы хотим обучить 6 млн человек за три года… Только при помощи онлайн-платформы это невозможно сделать, и поэтому очень важно, что в следующем году мы будем массово по всей стране открывать образовательные хабы оффлайн, где каждый человек сможет реализовать свое право на бесплатное цифровое образование. Думаю, что в течение нескольких лет мы дойдем к каждому городку, поселку”, – подчеркнул Федоров.

На онлайн-платформе будут доступны различные категории курсов. Все они будут абсолютно бесплатны и доступны для каждого. Для создания оффлайн-хабов планируется наладить сотрудничество с Центрами предоставления административных услуг, библиотеками, частным сектором, школами и университетами.

Как проинформировали в пресс-службе Правительства, уже 21 января 2020 года на национальной онлайн-платформе по цифровой грамотности украинцы смогут бесплатно пройти три онлайн-курса:

• базовый курс по цифровой грамотности;

• цифровая грамотность для учителей;

• курс для родителей “Онлайн-безопасность для детей”.

Впоследствии на онлайн-платформе появятся продвинутые курсы для различных специализаций, lifestyle-курсы, курсы новых цифровых профессий и прочее.

Курсы разработаны студией онлайн-образования EdEra при поддержке компаний Google, Microsoft, ПРООН UNDP, EGAP, CISCO, Освитория, Global Teacher Prize.