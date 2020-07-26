В Украине стоит обратить внимание на рациональное обеспечение учебных заведений педагогами, ведь сейчас в стране на 32 000 учителей больше, чем нужно.

Об этом в интервью “Главкому” заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

“Следует обратить внимание также на рациональное обеспечение учебных заведений педагогами: где их не хватает, скажем, в Киеве, а в отдельных случаях фактическое количество учителей превышает нормативное количество ставок. Вот здесь должны быть приняты учредителями соответствующие решения”, – сказал чиновник.

Он добавил, что по расчетам Минфина, фактическое количество ставок педагогических работников в учреждениях общего среднего образования (без интернатов) составляет 502,3 тыс. единиц.

“Это больше расчетного количества ставок на 36,2 тыс. единиц. То есть у нас учителей на 32 000 больше, чем нужно”, – заявил заместитель главы Минфина.

Ермоличев уточнил, что речь идет о дополнительных 5,6 млрд грн расходов из бюджета.

“Вместе с тем для нас главное – осуществление органами местного самоуправления всех мероприятий, которые позволят предоставлять детям качественное образование, независимо от того, где ученики живут: в городе или в деревне”, – заверил представитель Минфина и уточнил, что образование – это “деликатная тем”.

“Школьная сеть у нас очень разветвленная. И если сравнить цифры 90-х годов, сколько у нас было школ, а также сколько детей и учителей в этих школах, то сейчас количество учеников у нас уменьшилось почти вдвое, а вот учителей не уменьшилось. Поэтому надо оптимизировать сеть. Ведь в районе или в каком-то городе образование качественнее, чем в деревне”, – считает Ермоличев.

Ранее нардеп “Голоса”, член Комитета по вопросам образования и науки Наталья Пипа объясняла подходы реформы простым языком так: какие-то школы перепрофилируют на младшие, какие-то на средние и какие-то на выше.

Заместитель министра финансов ответил, как это может выглядеть на практике.

“Школы действительно должны быть начальные, гимназии и лицеи с профильным образованием. Я, к слову, вырос в районном центре на Черкасщине, где было две школы. В одной обучалось около 1 тыс. детей, в другой – 400. Сегодня в первой – 676 ​​детей, во второй – 315. Может, надо делать их опорными и возить детей из сел школьными автобусами? И тогда там будет больше детей, школы большие и иметь надлежащую материально-техническую базу, поэтому их не надо закрывать”, – резюмировал Ермоличев.