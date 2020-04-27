Об этом сообщает пресс-служба Правительства.

По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, в ближайшее время украинцы получат возможность вернуться домой из 26 городов мира.

После возвращения все граждане будут обязаны пройти 14-дневную обсервацию дома или в специальных заведениях. Обсервация будет контролироваться с помощью приложения “Дій вдома”

Также в правительстве опубликовали список городов, из которых будут осуществляться специальные рейсы для эвакуации украинцев: Майами, Хельсинки, Неаполь, Стокгольм, Ереван, Париж, Ницца, София, Ларнака, Тель-Авив, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лиссабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Милан, Торонто, Осло, Аликанте, Эр-Рияд, Бангкок, Пхукет, Бали.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выразил предположение, что карантин в Украине, вызванный распространением коронавируса, може быть отменен во второй половине мая.