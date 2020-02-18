Об этом в интервью LB.ua сказала представитель Кабмина в Верховной Раде Елена Шуляк.

Она пояснила, что законопроект о дезинформации, как инициативу в Правительстве поддерживают, но не в том виде, в котором он сейчас.

“Мы стараемся правильно построить коммуникацию по этому вопросу. Мы называем этот документ правительственной инициативой. Перед тем, как он станет законопроектом и будет вынесен на рассмотрение в парламент, нужно, чтобы прошло определенное время. Это вопрос деликатный, поскольку касается, как говорят журналисты, свободы слова”, – сказала она.

По ее словам, законопроект должен стать механизмом, который сможет управлять распределением информации и ее подачи.

“Украина не раз попадала в ситуации, когда нас клеймили “ворами газа”, “террористами”, “фашистами”. Это должно научить нас иметь механизмы для защиты от пустословия. Кроме этого, давайте не забывать, что военная агрессия Российской Федерации не закончилась. Информационные атаки – часть этой войны, а потому игнорировать информнапады неправильно”, – сказала она.

Шуляк отметила, что “некоторые вещи” из этого документа требуют подробного обсуждения. В частности, это касается части относительно трактовки понятия “фейк” и ответственности для журналистов за распространение якобы неправдивой информации.

“Но когда мы даже по-рабочему называем эту инициативу “О дезинформации”, то, логично, она касается именно ложной информации. То есть речь не идет о свободе слова. Если у тебя есть правдивые доказательства – используй их для своей борьбы. Но если ты распространяешь фейк с определенной целью – отвечай. Это нормальная практика, которая работает во всех цивилизованных странах”, – резюмировала Шуляк.