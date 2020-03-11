Об этом проинформировал сегодня на брифинге по итогам заседания Правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

“Мы видим и надеемся, что к лету эпидемия пойдет на спад. Конечно же, в будущем мы ожидаем изобретения лекарства от этой болезни… Сегодня не идет речь о том, что нас минует эта эпидемия. Мы понимаем, что в мире эта эпидемия развивается, в Украине зарегистрирован первый случай. Это означает, что эпидемия физически есть в Украине. Вопрос состоит в том, чтобы как можно мягче пройти этот период и максимальное количество граждан защитить от этого вируса”, – подчеркнул он.

Премьер добавил, что ответственность и самоорганизация украинцев сейчас играют “критически важную роль”, особенно в ситуациях, которые Кабмин не может проконтролировать.

“Если мы запрещаем сегодня официальные или организованные массовые мероприятия и говорим, что спортивные соревнования будут проходить, но просим федерации делать это без зрителей. Если мы говорим об организации массовых гуляний, митингов, театральных представлений, фестивалей, о том, чтобы максимально перенести их на лето и на осень, – то это те мероприятия, на которые Правительство может влиять. Правительство не может влиять на стихийные вещи: стихийные рынки, час пик в метро. Это уже относится к самоорганизации населения, ответственности украинцев перед самими собой, своими родными и близкими”, – отметил Шмыгаль.

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(На видео – с 18:07)