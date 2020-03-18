Государство может компенсировать украинцам часть коммунальных платежей, которые возрастут из-за того, что люди будут находиться дома на карантине.

Соответствующее поручение дал сегодня на заседании Правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он поручил Министерству социальной политики, Минфину и Минэкономики в течение трех дней рассчитать сумму средств и определить “процент возмещения части коммунальных платежей на время карантина” в Украине. Кроме того, Шмыгаль поручил определить категории граждан, для которых будет предусмотрено такое возмещение.

Премьер отметил, что, возможно, оно коснется всех украинцев.

“Мы своим постановлением ввели карантин. Мы призываем людей оставаться дома, поэтому государство должно взять на себя частичную компенсацию за коммунальные услуги, которые возрастут в связи с постоянным пребыванием людей на самоизоляции дома. Прошу рассчитать процент возмещения, сумму, которая необходима. При необходимости категории граждан, или же сказать, что это должно быть для всех без исключения”, – подчеркнул Шмыгаль.

Решение будет принято на внеочередном заседании Правительства.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/_qTgwOZt45g?start=2748" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 45:48)