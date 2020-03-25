Об этом говорилось на сегодняшнем заседании Правительства.

Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать и внедрить возможность дистанционного проведения заседаний Кабмина на случай обострения ситуации с коронавирусом.

“Необходимо разработать и ввести возможность работы Правительства в режиме дистанционных заседаний для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу. Так, как мы предложили все предприятия по возможности перевести на дистанционную работу, так же и по заседанию Правительства должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией”, – подчеркнул Шмыгаль.

По словам премьера, это поручение касается секретариата КМУ и Государственной службы специальной связи и защиты информации.

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(На видео – с 38:50)