Об этом говорилось на сегодняшнем заседании Правительства.
Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение разработать и внедрить возможность дистанционного проведения заседаний Кабмина на случай обострения ситуации с коронавирусом.
“Необходимо разработать и ввести возможность работы Правительства в режиме дистанционных заседаний для того, чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу. Так, как мы предложили все предприятия по возможности перевести на дистанционную работу, так же и по заседанию Правительства должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения ситуации с эпидемией”, – подчеркнул Шмыгаль.
По словам премьера, это поручение касается секретариата КМУ и Государственной службы специальной связи и защиты информации.
(На видео – с 38:50)
- 13 марта Кабинет Министров внес изменения в регламент своей работы и разрешил дистанционное участие членов КМУ и проведение правительственных заседаний в онлайн-режиме.