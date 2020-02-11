В Кабинете Министров отчитались за выплаты заработных плат министрам в январе.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина.

В таблице указали, что за январь министрам выплатили зарплаты без премий за текущий месяц. Только некоторые чиновники получили премии, которые должны были получить в конце 2019 года.

Таким образом, в январе, с учетом премий, но без учета налогов и сборов, министры получили такие зарплаты:

Премьер-министр Алексей Гончарук – 33 782,47 грн.

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба – 33 841,75 грн.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 27 713,18 грн.

Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет – 12 721,63 грн.

Министр внутренних дел Арсен Аваков – 47 290,13 грн.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 41 781,92 грн.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 15 942,57 грн.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 68 269,55 грн.

Министр образования и науки Анна Новосад – 36 048,59 грн.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 37 724,65 грн.

Экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак – 32 731,30 грн.

Министр социальной политики Юлия Соколовская – 40 048,94 грн.

Министр финансов Оксана Маркарова – 45 131,05 грн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 679,88 грн.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 43 853,74 грн.

Министр обороны Андрей Загороднюк – 18 644,54 грн.

Министр юстиции Денис Малюська – 16 068,54 грн.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда – 18 888,76 грн.