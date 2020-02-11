Об этом свидетельствуют данные на сайте Кабмина.
В таблице указали, что за январь министрам выплатили зарплаты без премий за текущий месяц. Только некоторые чиновники получили премии, которые должны были получить в конце 2019 года.
Таким образом, в январе, с учетом премий, но без учета налогов и сборов, министры получили такие зарплаты:
Премьер-министр Алексей Гончарук – 33 782,47 грн.
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба – 33 841,75 грн.
Вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 27 713,18 грн.
Министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет – 12 721,63 грн.
Министр внутренних дел Арсен Аваков – 47 290,13 грн.
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов – 41 781,92 грн.
Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель – 15 942,57 грн.
Министр иностранных дел Вадим Пристайко – 68 269,55 грн.
Министр образования и науки Анна Новосад – 36 048,59 грн.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая – 37 724,65 грн.
Экс-министр развития общин и территорий Алена Бабак – 32 731,30 грн.
Министр социальной политики Юлия Соколовская – 40 048,94 грн.
Министр финансов Оксана Маркарова – 45 131,05 грн.
Министр инфраструктуры Владислав Криклий – 52 679,88 грн.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский – 43 853,74 грн.
Министр обороны Андрей Загороднюк – 18 644,54 грн.
Министр юстиции Денис Малюська – 16 068,54 грн.
Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда – 18 888,76 грн.
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